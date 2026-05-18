PR apela ao diálogo após eleições legislativas

O Presidente da República, José Maria Neves, apelou hoje ao diálogo e entendimento entre as forças políticas, na sequência das eleições legislativas.

Numa publicação na sua página oficial no Facebook, José Maria Neves afirmou que a democracia saiu robustecida do processo eleitoral e considerou o povo cabo-verdiano o principal vencedor.

O chefe de Estado felicitou os partidos políticos pelos resultados alcançados, nomeadamente o PAICV pela vitória com 37 deputados, o MpD, enquanto principal partido da oposição com 33 deputados, e a UCID, que elegeu dois deputados.

Referiu ainda o PTS e o PP, que não conseguiram representação parlamentar.

Segundo José Maria Neves, a aceitação dos resultados por todos os actores políticos permitirá concluir o processo eleitoral com a constituição da Assembleia Nacional, posse do Governo e aprovação da moção de confiança.

“Passado o embate eleitoral, é tempo agora de arregaçar as mangas para enfrentar os grandes desafios por que passa o país e o mundo, nesta era de roturas. As grandes reformas exigem diálogo e entendimentos, que devem ser construídos com inteligência e sabedoria, como sempre fizemos prova”, escreveu.