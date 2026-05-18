Ulisses Correia e Silva anuncia demissão da presidência do MpD e saída da política após derrota eleitoral

O presidente do Movimento para a Democracia, Ulisses Correia e Silva, anunciou este domingo que vai pedir a demissão da liderança do partido e abandonar a vida política, na sequência da derrota do MpD nas eleições legislativas.

“O MpD não conseguiu atingir nem o objectivo de vencer eleições, nem o objectivo de continuar a governar Cabo Verde e seguir em frente”, afirmou.

Perante o desfecho das legislativas, anunciou que irá formalizar a sua saída da presidência do partido.

“Eu não vou colocar o meu lugar à disposição. Eu vou pedir a demissão, enquanto presidente do MpD, para que, em convenção do partido, se possa escolher um novo presidente, os novos órgãos, os novos dirigentes e fazer o MpD entrar numa nova fase”, declarou.

Ulisses Correia e Silva considerou que o partido deve preparar uma renovação interna, defendendo a continuidade da força política apesar da derrota.

“As pessoas passam, as instituições continuam…o MpD deve permanecer um partido forte”, acrescentou.

Ao mesmo tempo, confirmou que pretende afastar-se definitivamente da política activa, após décadas em cargos públicos já que esteve 10 anos como primeiro-ministro, sete anos na presidência da Câmara Municipal da Praia e as funções exercidas enquanto deputado, ministro e secretário de Estado.

“Já é tempo de ir para outra vida e deixar a política para aqueles que têm agora que fazer também o percurso”, pontuou.

O ainda presidente do MpD apelou igualmente à tranquilidade e à aceitação dos resultados eleitorais e defendeu a necessidade de reduzir a crispação política no país.

“O povo escolhe, a gente respeita e a vida continua. Não há drama relativamente a questões eleitorais”, afirmou.

Ulisses Correia e Silva reconheceu também que o partido terá de fazer uma avaliação interna aos resultados, sobretudo em ilhas como São Vicente e Sal, cujos desfechos admitiu não estava a espera.