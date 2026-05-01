MpD apresenta programa eleitoral com aposta em rendimento, emprego e segurança

O presidente do MpD, Ulisses Correia e Silva, apresentou hoje a plataforma eleitoral do seu partido para as legislativas de 17 de maio.

No documento, o partido defende que Cabo Verde inicia a “próxima década sobre uma base sólida” de estabilidade política, instituições credíveis e uma economia em recuperação consistente.

“Hoje Cabo Verde está mais forte”, lê-se igualmente no texto do documento em que se reconhece igualmente que “os cabo-verdianos estão mais exigentes”.

“A próxima etapa exige uma nova ambição: transformar crescimento em rendimento, estabilidade em oportunidades e progresso em qualidade de vida”, lê-se no documento entregue aos jornalistas.

Entre as prioridades para a próxima legislatura, em caso de vitória nas eleições de 17 de Maio, o MpD assume “o compromisso de uma governação transparente e orientada por resultados”.

Salário mínimo

Na plataforma o MpD assume a vontade de aumentar o rendimento das famílias de uma forma progressiva e promover o aumento do salário médio “em cerca de 30% ao longo da legislatura” assim como “actualizar o salário mínimo para 25 mil escudos, acompanhado de medidas fiscais que aliviem o esforço das famílias”.

Emprego

Outro compromisso passa pela criação de “emprego de qualidade, com especial enfoque nos jovens, através de programas de inserção profissional, estágios, apoio ao empreendedorismo e reforço do financiamento às pequenas e médias empresas”.

Saúde

Na plataforma eleitoral, na proposta relativa ao sector da saúde, o MpD compromete-se a “reforçar o sistema de saúde em todas as ilhas com mais profissionais, melhores serviços e redução das evacuações”.

Ensino

A universalização do ensino pré-escolar é outro compromisso assumido pelo partido assim como “melhorar a qualidade do ensino técnico, profissional e superior, alinhando a formação com as necessidades da economia”.

Segurança

A segurança é outro dos pontos presentes na plataforma eleitoral do MpD.

Quanto a este ponto, o partido assume que, vencendo as eleições, irá “reforçar a segurança pública, com maior aposta na prevenção, policiamento de proximidade, maior celeridade da justiça e combate firme à criminalidade”.