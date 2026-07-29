José Maria Neves diz que é cedo para falar de eventual recandidatura presidencial

O Presidente da República, José Maria Neves, afirmou hoje que ainda não é momento para discutir uma eventual recandidatura às eleições presidenciais, assegurando que a sua prioridade continua centrada no exercício do mandato.

Questionado pelos jornalistas, à margem da visita de trabalho ao município de Santa Cruz, sobre uma possível candidatura a um segundo mandato, o chefe de Estado escusou-se a avançar qualquer decisão.

"Neste momento ainda não estou preocupado com as candidaturas", declarou.

José Maria Neves afirmou que a sua atenção está centrada na continuação do trabalho presidencial, na promoção da união entre os cabo-verdianos, na preservação da estabilidade das instituições e no acompanhamento dos desafios do país no início de um novo ciclo governativo.

"O essencial, nesta fase, é contribuir para que o país continue o seu percurso de desenvolvimento e consolidação institucional", sustentou.

Perante a insistência dos jornalistas, o Presidente reiterou que ainda não chegou o momento para o debate político em torno das presidenciais.

"Não é momento de se falar das eleições e da campanha presidencial. Ainda nem as eleições foram marcadas, portanto ainda há muito tempo para se discutir essa questão", afirmou.

As próximas eleições presidenciais em Cabo Verde deverão realizar-se ainda este ano, em data a fixar pelas autoridades competentes.