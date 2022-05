​VerdeFam pede ao Governo para investir na recolha de dados sobre comunidade LGBTQI e profissionais do sexo

A VerdeFam considerou hoje importante que o Governo invista em conhecer os dados referentes a comunidade LGBTQI, às pessoas com deficiência e aos profissionais do sexo, de forma a desenvolver políticas adequadas sobre a saúde reprodutiva.

Em conferência de imprensa, hoje, na Cidade da Praia, o presidente do conselho directivo da VerdeFam, Francisco Tavares, sublinhou a importância de investir na recolha de dados concretos sobre alguns segmentos da sociedade, a fim de desenvolver políticas ajustadas com as necessidades específicas desses segmentos.

“As pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQI e os profissionais de sexo hoje estão em desvantagem, estão ficando para trás, no que se refere a saúde reprodutiva. O problema neste momento é o desconhecimento, quando você não é contado, não se sabe quem é, quantos são, onde estão, qual é o seu perfil e o que os inspira, não tem como atendê-los com respostas adequadas às suas necessidades”, considerou.

Segundo Francisco Tavares, a VerdeFam consegui trabalhar e actuar dentro da comunidade LGBTQI e da comunidade dos profissionais do sexo, porque esses seguimentos da população tem uma forte confiança nos serviços da VerdeFam,

"Cabe ao Governo de Cabo verde fazer o necessário para que se conheça a comunidade LGBTQI, a comunidade dos profissionais do sexo, para que, o que hoje nós gastamos em matéria de saúde, a saúde sexual reprodutiva em específico lhes atinja conforme as suas necessidades, ou seja, com sentido de equidade”, especificou.

Francisco Tavares avançou que Cabo Verde vai receber amanhã, 24 de Maio, para uma visita de cinco dias, uma comitiva da Federação Internacional do Planeamento Familiar (IPPF), liderada pela Presidente, Kate Gilmore, acompanhada pela Directora Regional da IPPF da África.

“O objetivo da missão visa se inteirar do trabalho desenvolvido pela Associação Cabo-verdiana para a Proteção da Família (VerdeFAM), na defesa e promoção dos direitos dos adolescentes e jovens, homens e mulheres no acesso a saúde sexual e reprodutiva e também do bem-estar da família Cabo-verdiana”, informou.

A IPPF é a maior organização internacional não-governamental do mundo, com 120 membros com presença em mais de 146 países, que fornece informações e serviços de saúde e defensora da saúde e direitos sexuais e reprodutivos para todos, sob o lema “Da escolha, um mundo de possibilidades”.