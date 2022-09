O antigo edifício dos TACV, onde parte do acervo do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD), ainda estava depositado, foi assaltado e vandalizado entre a noite desta quarta-feira e madrugada de quinta-feira , em São Vicente.

Assalto e vandalismo ao espólio do CNAD no antigo edifício dos TACV

O antigo edifício dos TACV, onde parte do acervo do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD), ainda estava depositado, foi assaltado e vandalizado entre a noite do dia 7 e a madrugada do dia 8 de Setembro, em São Vicente.

De acordo com uma nota do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) a Polícia Judiciária já foi accionada e está a averiguar a situação.

De relembrar que os serviços do CNAD foram transferidos, temporariamente para as antigas instalações dos TACV por ocasião das obras de reabilitação e ampliação da antiga Casa do Senador Vera-Cruz, concluídas recentemente, e inaugurado a 31 de julho do corrente ano.

Por isso, grande parte do espólio ainda estava depositada nestas instalações, aguardando a transferência que já estava a ser tratada.

O assalto, segundo o comunicado do MCIC, foi forçado por uma porta traseira, e que resultou em vandalismo e roubo de parte do espólio do CNAD.