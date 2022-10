Detido suspeito da prática de crime de abuso sexual em Santo Antão

O Ministério Público ordenou a detenção,fora de flagrante delito, de um indivíduo, suspeito da prática de dois crimes de abuso sexual de crianças e um crime de abuso sexual na sua forma tentada, em Paul, ilha de Santo Antão.

De acordo com um comunicado da Procuradoria-Geral da República, o suspeito é um indivíduo do sexo masculino de 63 anos de idade, natural da ilha de Santo Antão.

As informações dão conta ainda que a detenção ocorreu ontem, dia 4 de Outubro, e o suspeito foi submetido ao primeiro interrogatório judicial e, em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foram aplicadas ao arguido as medidas de coação de proibição de contacto com a vítima e apresentação periódica às autoridades.

O Ministério Publico informa ainda que o referido processo, que continua em investigação, permanece em segredo de justiça.