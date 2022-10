​Prisão Preventiva para indivíduo acusado de vários crimes de roubo

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, fora de flagrante delito, um indivíduo com diversas passagens pela Polícia, derivado de práticas de vários crimes de roubo, furto qualificado e danos, a diferentes vítimas e a realização dos mesmos tipos de crimes em residências.

De acordo com a PJ, a detenção foi efectuada no dia 04 de Outubro, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), Brigada de Investigação de Tráfico Estupefaciente (BITE), no âmbito do cumprimento de um mandado de detencção do Ministério Público.

O indivíduo em questão é um jovem de sexo masculino de 18 anos, que residia na zona de Ribeira Bote, em São Vicente.

A PJ informa que, os factos ocorreram nas zonas de Alto Santo António, Espia, Lombo Tanque e Ribeira Bote, entre os meses de Maio e Agosto do ano em curso, em horários diferentes, durante o qual e em momentos propícios, com recurso a arrombamentos, escalamentos e força física.

Segundo a PJ, o suspeito aproveitou para subtrair vários pertences, nomeadamente aparelhos de som, ferramentas de serralharia, marcenaria e carpintaria, peças de vestuário, entre outros, causando assim avultados prejuízos às vítimas.

A PJ avança, entretanto, que os objetos em causa, ainda não foram recuperados.

APJ realça ainda que das investigações levadas a cabo pela Polícia Judiciária desde o mês de Maio a esta data, foi possível reunir um total de quatro processos, que depois da obtenção do competente mandado efectuado fora de flagrante delito, culminou-se na detenção do suspeito em causa.

O detido foi apresentado ao Tribunal da Comarca de São Vicente ontem, dia 4 de Outubro, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido e aplicação da medida de coação pessoal pertinente ao caso, tendo sido aplicado a medida mais gravosa, Prisão Preventiva.