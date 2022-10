​Prisão Preventiva para homem suspeito de crime de homicídio

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 26 anos, residente na zona de Bela Vista, ilha de São Vicente, suspeito de um crime de homicídio.

De acordo com o comunicado da PJ, a detenção foi efectuada através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), no âmbito de cumprimento de um mandado de detenção do Ministério Público, na passada segunda-feira, dia 10 de Outubro.

Segundo as informações da PJ, o referido crime ocorreu à 15 de Agosto de 2022, na zona de Lameirão em São Vicente, cuja vítima era um indivíduo do sexo masculino, de 40 anos de idade, residente na zona de Lameirão e natural da ilha de São Vicente.

A detenção do suspeito ocorreu após a realização de diligências efectuadas pela PJ, com vista a reunir elementos capazes de identificar o autor do crime de homicídio.

A PJ informa ainda que, tendo na posse elementos suficientes, solicitou ao Ministério Público, mandados de busca e apreensão em algumas residências, tendo sido apreendido uma pistola,uma certa quantia em dinheiro e uma porção de uma substância suspeita de ser metanfetamina.

O detido, foi apresentado em tempo legal ao Tribunal da Comarca de São Vicente, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido e aplicação da medida de coação pessoal pertinente ao caso, tendo sido aplicado a medida mais gravosa, prisão preventiva.