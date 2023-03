Prisão Preventiva para suspeito de vários crimes em São Vicente

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 47 anos de idade, residente em Fonte Inês, ilha de São Vicente, pela prática de crimes de abuso sexual de menores, prostituição infantil e pornografia de vingança.

De acordo com um comunicado da PJ, a detenção aconteceu através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), em decorrência de buscas domiciliárias e no âmbito do cumprimento de um mandado de detenção solicitado pela PJ e emitido pelo Ministério Público da Comarca de São Vicente.

O comunicado informa que na sequência da detenção do suspeito, que é natural de Garça, ilha de Santo Antão, foram apreendidos vários equipamentos informáticos e uma pistola de calibre 6.35mm.

O detido foi presente ao Tribunal da Comarca de São Vicente para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido e aplicação de medida de coação pessoal pertinente ao caso, tendo-lhe sido aplicada a medida mais gravosa, Prisão Preventiva.