​PJ detém dois indivíduos suspeitos da prática de vários crimes em São Vicente

A Polícia Judiciaria (PJ) informou hoje que o Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária em Mindelo (DICM), deteve dois indivíduos suspeitos da prática de crime de abuso sexual e crime de roubo e furto em Mindelo, São Vicente.

Segundo as informações, um dos suspeitos trata-se de um homem de 64 anos de idade, que foi detido na última quinta-feira, dia 07 de Setembro através da Brigada de Crimes Contra Pessoas.

O homem de 64 anos, suspeito do crime de abuso sexual, é natural de Santo Antão mas residia no centro da cidade de Mindelo, foi apresentado ao Ministério Público no prazo legal, e submetido ao primeiro interrogatório judicial. Como medida de coação, foi-lhe aplicada apresentação periódica às autoridades.

O outro suspeito é um jovem de 26 anos, que foi detido ontem, dia 07 de Setembro através da Brigada de Crimes Contra o Património em colaboração com a Polícia Nacional, acusado da prática de crime de roubo e furto.

O indivíduo de 26 anos, que é natural da ilha de São Vicente, residente em Ribeirinha, foi presente ao Ministério Público no prazo legal e submetido ao primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada como medida de coação, a prisão preventiva.