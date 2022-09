PJ detém homem acusado de crimes de roubo e furto qualificado em São Vicente

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, fora de flagrante delito, um indivíduo suspeito de crimes de Roubo e Furto Qualificado, em São Vicente, tendo como vítimas, diversos indivíduos, nas respectivas residências e propriedades.

De acordo com um comunicado da PJ, a detenção através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), Brigada de Combate ao Banditismo, aconteceu no passado dia 26 de Setembro e o indivíduo detido é um jovem do sexo masculino, de 23 anos de idade, residente na zona de Espia, São Vicente.

Os actos ocorreram nas zonas de Alto São Nicolau, Espia, Bela Vista, Fonte Inês, Ribeirinha e Vila Nova, entre os meses de Abril e Setembro do ano em curso, em horários diferentes.

A PJ avança ainda que os actos foram cometidos inclusive durante o dia, com recurso a arrombamentos, escalamentos, armas brancas e força física em que o suspeito aproveitou destas ocasiões para subtrair vários pertences, nomeadamente telemóveis e entre outros objectos, causando avultados prejuízos às vítimas, e que os objectos em causa, ainda não foram recuperados.

A PJ informa que, o suspeito contabiliza pelo menos três passagens pela Polícia nos últimos meses, derivados da mesma prática. O suspeito, mesmo tendo sido apresentado ao Tribunal da Comarca de São Vicente, nestas ocasiões, manteve-se em liberdade.

No comunicado da PJ sublinha ainda que das investigações levadas a cabo, desde o mês de Abril até esta data, foi possível compilar um total de 17 processos, que depois de solicitados mandados de detenção, fora de flagrante delito, culminaram na detenção do suspeito.

O detido foi apresentado no dia 27 de Setembro, ao Tribunal da Comarca de São Vicente para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado a medida menos gravosa, Apresentação Periódica às Autoridades.