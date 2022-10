​Ministério Público ordena detenção de cinco arguidos suspeitos da prática de vários crimes

O Ministério Público ordenou a detenção, fora de flagrante delito, de cinco indivíduos do sexo masculino, suspeitos da prática de vários crimes, tendo entre estes um menor de 16 anos indiciado pela prática de um crime de agressão sexual praticados contra uma criança de 5 anos de idade.

De acordo com um comunicado da Procuradoria-Geral da República, hoje, as detenções foram realizadas no âmbito da investigação de sete autos de instrução, registados na Procuradoria da República da Comarca da Praia, os cinco detidos são todos indivíduos do sexo masculino e de nacionalidade cabo-verdiana, com idades compreendidas entre os 16 e os 53 anos.

“Em causa estão factos susceptíveis de integrarem, por ora, os crimes de agressão, violência baseada no género e maus tratos a ascendentes, previstos e punidos pela legislação penal cabo-verdiana”,refere o documento que está publicado no site da instituição.

A mesma fonte indicou que submetidos ao primeiro interrogatório judicial aos mesmos foram aplicadas como medidas de coacção a apresentação periódica às autoridades, proibição de aproximação e de contacto com as vítimas e afastamento da casa de morada da família.

Ao arguido de 16 anos, indiciado da prática de um crime de agressão sexual, todos praticados contra uma criança de 5 anos de idade, foram aplicadas as medidas de interdição de saída do território nacional, proibição de contacto e aproximação do ofendido e apresentação periódica às autoridades.

O comunicado informa ainda que os referidos processos, que continuam em investigação, permanecem em segredo de justiça.