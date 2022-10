Adolescente com “quadro clínico muito grave” transferida pela Guarda Costeira de Santo Antão para Hospital Baptista de Sousa

A Guarda Costeira fez hoje o transporte, de Santo Antão, de uma adolescente com “quadro clínico muito grave” que necessitava ser vista com “máxima urgência” pelo serviço de ortopedia do Hospital Baptista de Sousa.

De acordo com a Inforpress, a Guarda Costeira informou que a médica de serviço da Delegacia de Saúde do Porto Novo, Santo Antão, contactou o Centro Conjunto de Coordenação de Salvamento (JRCC) por volta das 23:40 desta quarta-feira, 12, devido a uma paciente que precisava ser transferida, com a “máxima urgência”, para ser avaliado pelo serviço de ortopedia do Hospital Baptista de Sousa (HBS), em São Vicente.

Tratava-se, segundo a mesma fonte, de uma adolescente de 16 anos, com uma fractura na bacia e politraumatismo na região do torácica, com um “quadro clínico muito grave”.

A Guarda Costeira accionou, “de imediato”, o navio SAR “llhéu dos Pássaros”, comandado pelo primeiro-sargento Adérito Fonseca, que com a sua guarnição saiu do Porto Grande do Mindelo às 00:40 em direcção ao Porto Novo.

Malany Janira Gomes Évora, de 16 anos de idade, natural da localidade do Tarrafal de Monte Trigo, caiu do quarto e último piso do lar de estudantes na cidade do Porto Novo.

Desconhece-se ainda as causas que terão estado na origem da queda da aluna que, segundo os familiares, já está fora de perigo.

A instituição castrense garantiu que a operação foi concluída “com sucesso e dentro das normas de segurança” e a paciente foi encaminhada ao HBS.