​PN efectua 39 detenções numa mega operação na Praia

A Polícia Nacional (PN) efectuou, hoje, 39 detenções no bairro do Brasil e Achada Cima, em Achada Santo António, no âmbito de uma mega operação, em conjunto com a Polícia Judiciária (PJ).

Em conferência de imprensa, esta tarde, o director central de investigação criminal da PJ, Euclides Mascarenhas, informou que das detenções efectuadas na mega operação, 34 foram fora do flagrante delito, sendo os detidos todos do sexo masculino. Ainda referente as detenções, constam 5 pessoas detidas, em flagrante delito, entre as quais uma do sexo feminino, totalizando 39 detenções, nesta operação. “Destas detenções em flagrante delito, os indivíduos foram encontrados na posse de pequenas doses de cocaína, haxixe e canábis”, informou. De acordo com o director central de investigação criminal da PJ, foram detidos indivíduos acusados da prática de crime de quadrilha, 20 crimes de homicídio agravado, na sua forma tentada, 50 crimes de roubo agravado, 6 crimes de danos, 10 crimes de ameaça de morte e 30 crimes de arma, sendo estes crimes identificados desde o ano de 2014 até a presente data. “Ainda foram apreendidos pequenos objectos, nomeadamente telemóveis, tablets, televisão e outros objectos que se presumem ser de proveniência criminosa”. O objectivo desta mega operação, em conjunto, segundo Euclides Mascarenhas, foi deter indivíduos que têm estado a praticar crimes de natureza patrimonial e crimes contra pessoas. De realçar ainda que a equipa conjunta foi criada no âmbito de um despacho da Procuradoria-Geral da República, no sentido de fazer face à criminalidade violenta na cidade da Praia. Por seu turno, o director adjunto da Direcção Central de Investigação Criminal da PN, Roberto Lima, informou que a mega operação, que ocorreu durante quatro horas, envolveu 370 efectivos policiais, entre os elementos da PN e da PJ. “A força policial já estava preparada para qualquer eventualidade, mas a operação ocorreu sem sobressaltos, estiveram envolvidas 14 viaturas de PN e mais de 10 viaturas da PJ. Os resultados desta operação são altamente positivos. Com essa operação a PJ e a PN, querem passar a mensagem de tranquilidade à sociedade cabo-verdiana e também reforçar que esses dois órgão da polícia criminal devem trabalhar de mãos dadas porque afinal estamos alinhados no mesmo propósito, que é o combate a criminalidade”, realçou. O director central de investigação criminal da PJ, Euclides Mascarenhas, reforça que este tipo de operação é contínua e destinada a todos os bairros da capital.

