​Criança de seis anos desaparece em Achada de Santo António

Uma criança do sexo feminino, de seis anos, desapareceu da sua residência em Achada de Santo António, enquanto brincava. De acordo com o pai da criança, o desaparecimento foi constatado pela mãe, por volta das 21 horas de ontem, domingo.

Segundo explicou ao Expresso das Ilhas, João Manuel Faria, o pai da criança, passava das 19 horas de ontem, quando se despediu da pequena Dairiny, que estava a brincar dentro de casa. Pouco tempo depois foi acordado pela esposa que informou que a criança tinha desaparecido.

“Ela estava a brincar quando eu me despedi dela para ir me deitar, era por volta das 19:30 da noite, passando algumas horas, por volta das 21:20, a minha esposa me acordou e disse que não encontrava a Dairiny em lugar algum. O único lugar que ela frequenta é a casa ao lado, e falamos com o vizinho que confirmou que ela esteve em sua casa, mas de seguida ele viu-a regressar, no trajecto o vizinho conta que viu-a a falar com um senhor que frequenta o local e que todas as noites vem pedir comida”, testemunhou.

Na sequência da constatação do desaparecimento, o pai e outros familiares começaram uma busca pelo bairro, mas o mesmo não teve sucesso. De imediato também foi chamada a Polícia Nacional que se envolveu na busca durante toda a madrugada.

“Agora estamos com os agentes da Polícia Nacional, vamos accionar a Polícia Judiciária e continuar com as buscas. Já fizemos buscas por praticamente todos os bairros da capital, a polícia nos acompanhou na busca. Esse senhor que foi visto a conversar com ela, eu pessoalmente não o conheço, mas desde que a criança desapareceu esse senhor não foi visto também. A minha mulher disse que todas as noites ele vem e pede comida e justamente ontem ele não pediu comida".

Os pais da criança apelam, a quem souber de qualquer informação, que procurem a esquadra de polícia mais próxima ou que entre em contacto através do número de telemóvel 9560883.