Caso Dairiny: PN à procura de informações sobre o paradeiro da criança

A Polícia Nacional (PN) avança que informações preliminares concedidas pela família, ainda sem confirmação, apontam que a menina de cinco anos que desapareceu da sua residência em Achada de Santo António, enquanto brincava, poderá ter sido levada por um indivíduo com perturbações mentais.

De acordo com uma nota da PN, o suspeito apontado como suposto autor do desaparecimento de Dairiny, trata-se de um indivíduo, com perturbações mentais, que diariamente frequenta a rua onde a criança reside à procura de alimento.

A nota sublinha ainda que a PN tomou conhecimento do desaparecimento da menina de cinco anos, que residente no meio da Achada Santo António, na Cidade da Praia, ontem, 18 de Junho, por volta das 23:20.

Segundo a PN, a criança foi vista pela última vez pela mãe, por volta das 21:30, do último domingo, quando esta brincava na varanda da casa onde reside, na companhia de outro menor.

Na sequência da constatação do desaparecimento, o pai e outros familiares começaram uma busca pelo bairro, mas o mesmo não teve sucesso. De imediato também foi chamada a Polícia Nacional que se envolveu na busca durante toda a madrugada.

Dairiny que é finalista do pré-escolar, segue desaparecida e até ao momento as informações sobre o caso são escassas.

A Polícia Nacional pede a quem tenha qualquer informação que entre em contacto através do número 132.