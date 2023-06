Quatro indivíduos detidos no âmbito da investigação do caso da mulher encontrada morta em um bar no concelho de Santa Cruz

O Ministério Público (MP) ordenou a detenção, fora de flagrante delito, de quatro indivíduos,dois homens e duas mulheres, todos de nacionalidade cabo-verdiana, suspeitos da prática, em abstracto do crime de homicídio agravado e obstrução à realização de justiça no caso da mulher encontrada morta num bar no concelho de Santa Cruz.

Em comunicado, o MP informa que a detenção dos quatros indivíduos, com idade compreendidas entre os trinta e cinco e quarenta anos de idade, ocorreu no âmbito da investigação de um auto de instrução, registado na Procuradoria da República da Comarca da de Santa Cruz, pelos factos ocorridos no dia 06 de Junho do ano corrente, na localidade de Achada Fátima, onde foi encontrado no interior de um estabelecimento comercial denominado de “Bar Shisha”, uma mulher sem sinais vitais e com indícios de alguma violência.

Entre os quatro indivíduos detidos, encontra-se o companheiro da vítima, suspeito de ser o autor do homicídio, que se encontrava foragido e só foi detido após a detenção das pessoas que o auxiliavam.

O MP avançou que efectivadas as detenções, em coadjuvação com a Polícia Nacional e com a colaboração de diversas entidades, públicas e privadas, submetidos ao primeiro interrogatório judicial, em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foram aplicadas medidas de coação.

Ao arguido de 34 anos de idade, agricultor, indiciado da prática de um crime de homicídio agravado, praticado contra a vítima, sua namorada, foi aplicada prisão preventiva.

Ao arguido de 40 anos de idade, comerciante, indiciado da prática de um crime de obstrução à realização de justiça, praticado no âmbito de encobrimento e criação de condições com o intuito de causar dificuldades na detenção do suspeito de homicídio, foi aplicada como medida de coação, apresentação periódica às autoridades.

Às arguidas de 35 e 39 anos de idade, comerciantes, indiciadas da prática de um crime de obstrução à realização de justiça, praticado no âmbito de encobrimento e criação de condições com o intuito de causar dificuldades na detenção do suspeito da prática de crime do suprarreferido homicídio, foram aplicadas como medida de coação apresentação periódica às autoridades.

O MP sublinha ainda que o referido processo que continua em investigação, permanece em segredo de justiça.