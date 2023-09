PN apreende munições e uma arma de fogo no Porto da Praia

A Polícia Nacional (PN) apreendeu no porto da Praia, quatrocentos munições , de calibre 12/70 milímetros, que se encontrava num barril proveniente da França. No mesmo dia também foi apreendido uma arma de fogo e seis munições, ambas de calibre nove milímetros provenientes de dos Estados Unidos da América.

Um comunicado da PN informou que as apreensões foram realizadas pela Direção Nacional da Polícia Nacional, através do Comando da Seção Fiscal da Praia, na última quarta-feira, dia 06 de Setembro, por volta das 10h30.

Referente aos quatrocentos munições , de calibre 12/70 milímetros, normalmente utilizadas em armas de fabrico artesanal, “Boca Bedjo”, o mesmo se encontrava num barril, proveniente de França a bordo do navio “NEONILA”. A referida munição se encontrava no armazém B da ENAPOR, SA, desde o dia 13 de Abril do ano corrente e foi submetida a vistoria devido ao excesso do prazo de armazenagem.

As munições de calibre 12/70 milímetros foram encontradas num barril de pequenas encomendas, no meio de outros artigos, dissimulado num embrulho de borracha de câmara de ar com fita cola de cor alumínio.

Em um outro volume, a PN informa que o Comando da Seção Fiscal da Praia apreendeu uma arma de fogo e seis munições, ambas de calibre nove milímetros, sendo que ambas foram encontradas no interior de um barril de pequenas encomendas, proveniente dos Estados Unidos da América.

A referida mercadoria, deu entrada no Porto da Praia no dia 03 de Abril do ano corrente, a bordo do navio “AGENA, e devido ao excesso do prazo de armazenagem, foi submetida a uma peritagem.

A PN avançou ainda que não houve nenhuma detenção na sequência destas operações.