1750 munições de caça apreendidas no Porto da Praia

O Comando da Secção Fiscal apreendeu, no passado dia 29, apreendeu 1750 unidades de munições de caça, calibre 12 escondidas em 4 sacos de arroz de 20kg no armazém A da Enapor, em Achada Grande Frente.

Segundo um comunicado divulgado hoje pela Polícia Nacional, por volta das 15h00, numa operação conjunta com Alfândega, durante o acto de verificação física/exame de dois barris, provenientes do Porto de Le Havre, França, procedeu-se a apreensão das referidas munições.

As munições foram encontradas escondidas em 4 sacos de arroz de 20kg, no interior dos referidos volumes, que se encontravam armazenados no mencionado armazém, há cerca de três meses, cujo consignatário não compareceu para fazer a desalfandegação de suas mercadorias, um grupo de 12 volumes, entre as quais, dois possuiam munições no seu interior.

Desta operação, além das munições, também foi apreendida uma catana, que foi encontrada juntamente com a carga.

De referir que na terça-feira, 30, a Polícia Nacional deu conta de uma operação que culminou na apreensão de 400 unidades de munições durante o acto de vistoria de um volume proveniente dos EUA.