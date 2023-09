CMP disponibiliza incentivos fiscais de até 50 % de perdão no valor do IUP

A Câmara Municipal da Praia (CMP) tem em andamento uma campanha de incentivos fiscais, com a possibilidade de até 50% de perdão no valor do Imposto Único sobre Património (IUP) e 100% de desconto nos juros de mora (juro do atraso).

Em nota a CMP sublinhou que a campanha de incentivos fiscais é uma oportunidade para os munícipes regularizarem os seus pagamentos de IUP em atraso e desfrutar de poupanças significativas, além de evitar taxas de juros e possíveis penalidades. Entre os benefícios da campanha, a nota da CMP aponta a redução de encargos, sendo que ao liquidar o IUP em atraso, durante a campanha, os munícipes se qualificam para uma redução significativa nos encargos. Em relação ao registro fiscal, a CMP explica que regularizando a situação de IUP, o munícipe estará contribuindo para manter um registo fiscal limpo e sem complicações, o que pode ser vantajoso para solicitar empréstimos, obter financiamento ou realizar outras transações financeiras importantes no futuro. A campanha de incentivos fiscais, para pagamentos de IUP, termina em 30 de Setembro de 2023. As informações estão disponibilizadas através do Balcão Virtual da CMP, que também possui uma linha grátis de telefone para esclarecimentos, 8005002.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.