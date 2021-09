Festas das bandeiras serão património imaterial nacional

​O Governo vai classificar as festas das bandeiras da ilha do Fogo como património imaterial nacional ainda antes do centenário da elevação de São Filipe a categoria da cidade, que se assinala a 12 de Julho de 2022.

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), Abraão Vicente, que sexta-feira visitou o município de São Filipe, disse que antes do centenário, as festas das bandeiras serão classificadas como património imaterial nacional.

“É nossa intenção criar também o museu das bandeiras e o centro interpretativo das bandeiras e ajudar a câmara municipal a criar todo o ‘merchandise’ das festas das bandeiras, dado que a ilha do Fogo celebra, não só as suas próprias bandeiras, como celebra as bandeiras de todas as ilhas”, disse Abraão Vicente, sublinhando que o Fogo é “a ilha das bandeiras”.

Durante a sua visita, sempre acompanhado do presidente da câmara, Nuías Silva, e da vereadora da Cultura, Lia Barbosa, o titular da pasta inteirou-se dos vários projectos que a de São Filipe autarquia tem em carteira.

Abraão Vicente disse que o Governo definiu os anos de 2021 e 2022 como biénio do museu e por isso um dos aspectos analisados foi a oficialização e criação do museu municipal e ver se será um museu municipal ou nacional, mas também criar centros interpretativos das três grandes bandeiras da ilha.

A ideia da criação do museu de emigração no Fogo, que já faz parte do plano apresentado pelo Ministério da Cultura ao Ministério do Turismo e Transportes, no âmbito do Plano Operacional do Turismo (POT), e operacionalizar tudo aquilo que tem a ver com museu e criação de conteúdos culturais, que colocará a ilha “na linha da frente” do relançamento do turismo cabo-verdiano, foi também objecto de análise.

O ministro visitou o largo Pedro Cardoso e a casa onde terá nascido na parte histórica da cidade de São Filipe, o centro cultural Armand Montrond, museu municipal, Aguadinha, as ruínas das capelas de Nossa Senhora da Encarnação e a de Nossa Senhora do Socorro, sendo que nesta última o objectivo de momento é ajudar os Capuchinhos, enquanto proprietário do espaço, e a própria municipalidade, a criar um novo centro de interpretação ligado ao turismo religioso.

“A perspectiva é dignificar os sítios de culto e aproveitar toda a potencialidade, também económica”, referiu.

O titular da pasta da Cultura indicou que no encontro com o presidente da câmara foi analisado o projecto da autarquia de reabilitar o edifício dos Paços do Concelho, que é um património histórico.

A ideia é ver junto do Governo a possibilidade de fazer o seu enquadrado dentro dos seus próximos projectos.

Quanto ao centro Armand Montrond, Abraão Vicente disse que a autarquia tem um projecto “bem concebido” de criar um grande centro cultural com valências educativas e serviços culturais, observando que o espaço tem uma estrutura própria em pedras e que não precisa de grandes obras.

Disse ainda que o fundamental é criar os conteúdos e ter os técnicos nas várias áreas, mas também reequipar a biblioteca municipal dando uma outra perspectiva.

Além disso, indicou que há uma “ideia firme de se criar a galeria municipal das artes de São Filipe” de modo a poder receber parte da colecção nacional da arte contemporânea, de forma permanente, alternando com exposições de artistas nacionais que possam passar por São Filipe.

Sublinhou que o espaço não é difícil de se remodelar, alertando que município não deve ficar à espera que o Governo execute aquilo que contratualiza com o município e que é importante ter capacidade executiva local para que o projecto saia do papel.

“Da nossa parte, apesar de estarmos numa época de alguma crise económica, acreditamos que muitos dos projectos irão avançar, esperando que o tempo seja melhor e consigamos financiar parte deles até o final do mandato”, disse Abraão Vicente, reconhecendo que São Filipe tem vários projectos e que o objectivo é apoiar e ajudar a câmara a tirar todo o proveito das potencialidades.

No final da visita, Abraão Vicente teve encontros com artesãos e artistas plásticos e com os músicos do município.

Hoje, o titular da pasta da Cultura visita o município de Santa Catarina do Fogo, onde tem agendado um encontro com a equipa camarária, encerramento da formação “arte em cabedal” e visita às escolas de música de Cova Figueira e Achada Furna, ao estádio Monte Pelado.

O último ponto da visita de Abraão Vicente é a condecoração de cinco personalidades da cultura da ilha, cujo acto está programado para às 17:00 no salão da Assembleia Municipal de São Filipe.