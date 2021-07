Cabo Verde e Portugal assinam memorando de entendimento

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), Abraão Vicente e a sua homóloga portuguesa, Graça Fonseca assinam hoje, mais um memorando de entendimento.

Segundo uma nota do MCIC, o primeiro memorando de entendimento foi assinado esta segunda-feira, 5, na cidade da Praia e visa a doação de equipamento técnico-teatral, incluindo material de iluminação cénica, acessórios de iluminação, mesa de som, projector de vídeo, cena negra e um ciclorama/tela de projecção de grande formato.

Este memorando que foi, também assinado pelo director Geral das Artes e das Indústrias Criativas (DGAIC), Adilson Gomes e o Presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional São João (TNSJ), Pedro Sobrado, está enquadrado na cooperação recíproca que tem vindo a desenvolver-se entre Portugal e Cabo Verde na área da cultura, em particular através do TNSJ.

Já este novo memorando será traduzido em múltiplas acções conjuntas no âmbito da produção e exibição das artes cénicas, mas também no campo da formação e pesquisa teatral, com destaque para o intercâmbio de artistas e a colaboração nas várias áreas artísticas associadas à produção teatral, incluindo a partilha de documentação e informação.

Conforme o MCIC, o segundo memorando de entendimento que será assinado hoje, abrange a cooperação para protecção, conservação, salvaguarda e divulgação do património cultural.

A mesma fonte explica que este memorando abrange as áreas de formação e capacitação técnica, partilha de conteúdos científicos, publicações, investigação, intercâmbio profissional, actividades científicas conjuntas, mobilidade de técnicos, preparação de exposições, em áreas de competência das entidades implementadoras deste documento, nomeadamente nos domínios do património material (móvel e imóvel), do património imaterial e dos Museus, com especial destaque para o Museu da Resistência do Campo do Tarrafal e para o Museu Nacional da Resistência e da Liberdade.

Este memorando de entendimento será assinado hoje, 6, no Campo de Concentração de Tarrafal de Santiago. O acto de assinatura contará, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Tarrafal de Santiago, José dos Reis Varela, do presidente do Instituto do Património Cultural, Hamilton Jair Fernandes, Embaixador de Portugal em Cabo Verde, António Moniz, presidente do Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde, José Maria Borges, da Secretária Executiva da Comissão da UNESCO em Cabo Verde, Carla Palavra, e da Directora dos Museus de Cabo Verde, Ana Samira Silva Baessa.