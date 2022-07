​COMUNICADO - Reprogramação dos voos do dia 18 de julho 2022 - Segunda feira

A BestFly Cabo Verde By TICV avisa os estimados passageiros, que infelizmente um dos seus aviões continua avariado e por isso amanhã (18 de Julho) terá que fazer todos os voos com um único avião, facto que irá implicar a alteração do horário de alguns voos, sendo que em alguns casos com atraso superior a 5 horas (ver quadro abaixo com novos horários).

Para minimizar os atrasos a companhia foi forçada a adiantar os voos 3B535 & 3B536 em 01H15 (ver quadro abaixo colunas novos horários). Com esta reprogramação a BestFly Cabo Verde By TICV procura operar todos os aeroportos com limitação do por do sol evitando assim cancelar voos o que agravou o atraso para as ilhas com pista iluminada e que permite operações noturnas, tais como VXE, SID e RAI. Mais informa que o check-in será aberto 2 horas antes dos novos horários. (ver quadro abaixo com novos horários). Os restantes voos que não constam da tabela então no horário (Maio 3B443/3B444, Boa Vista 3B441/3B442, São Filipe 3B435/3B436, São Nicolau 3B437/3B438) A BestFly Cabo Verde By TICV pede a compreensão dos passageiros pelos constrangimentos, e aproveita para informar que esforços estão a ser feitos para a resolução da avaria o mais rápido possível.

