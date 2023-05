Portuguesa VisionWare regista aumento de 22% na sua faturação e prevê manter crescimento até ao final de 2023

A empresa revela que o negócio internacional em Cabo Verde representa já 10% da sua faturação, com destaque para os serviços de cibersegurança, compliance e security operation center “as a service”

A VisionWare , empresa tecnológica portuguesa dedicada à Segurança de Informação e Cibersegurança, acaba de revelar os seus dados financeiros relativos à performance da empresa em 2022. Num ano marcado pelo aumento exponencial do número de ciberataques, também com repercussão acentuada em Portugal e crescente awareness para esta tendência mundial, o mesmo crescimento é igualmente refletido no balanço financeiro da VisionWare.

A empresa registou o total de 4M€ no seu volume de faturação equivalente a um acréscimo de 22% em relação ao ano transato. No que diz respeito ao aumento do número de colaboradores, só em 2022, a VisionWare contratou 30 recursos para as suas distintas equipas, para as duas geografias nas quais opera e detém escritórios físicos – Portugal (Porto e Lisboa) e Cabo Verde (Praia) – equivalente a um incremento no número total de colaboradores na ordem dos 60%, relativamente a 2021.

Na opinião de Bruno Castro, Fundador & CEO da VisionWare, “este notório crescimento e positivo desempenho da empresa, o qual nos deixa tão orgulhosos, foi potenciado pelos inúmeros acontecimentos mediáticos registados ao longo do último ano, e que vieram validar a importância crucial da implementação de modelos de governance e de estratégias de cibersegurança (e segurança da informação) no plano anual e nas decisões das Empresas e Organizações, qualquer que seja a sua dimensão”.

De salientar ainda outro dado relevante para uma empresa tech, desde 2020 até ao presente, a VisionWare aumentou o número de colaboradores do sexo feminino em 27%, representando agora 36% do total dos seus recursos humanos. Fruto de uma aposta na contratação e retenção de talento feminino, a empresa avança ainda que, 26% dos cargos de liderança e gestão são ocupados por mulheres. Até ao final deste ano e fechado o primeiro trimestre de 2023, a VisionWare prevê contratar mais 15 a 20 novos colaboradores (5 em Portugal e 10 a 15 para Cabo Verde), prevendo atingir um recorde de 100 pessoas nos quadros da VisionWare.

Credenciada pela NATO, a VisionWare é reconhecida como detentora de elevado know-how e capacidade técnica por instituições portuguesas e internacionais tendo estado envolvida em diversos projetos apoiados pela União Europeia. Entre as suas principais áreas operacionais e técnicas, destaca-se o crescimento acelerado e contínuo das suas equipas convergentes de Cyber, Privacy & Legal, Ethics & Compliance, SOC (Security Operations Center) & CSIRT (Computer Security Incident Responde Team) bem como da sua área emergente de Strategic Intelligence & Risk Analysis.

Sobre a VisionWare,

Sistemas de Informação SA

A VisionWare é uma empresa portuguesa, fundada em 2005 e especializada em segurança de informação: cibersegurança, TI, investigação forense, compliance, privacidade, formação e intelligence. Reconhecida como detentora de capacidade técnica relevante por instituições portuguesas e estrangeiras ligadas à justiça e com interesse no tema da segurança, a VisionWare tem estado envolvida em diversos projetos internacionais e apoiados pela UE.

Atualmente, a VisionWare está presente em diferentes geografias tendo alcançado dimensão mundial através dos seus inúmeros projetos de relevo. Tem conquistado a confiança dos seus clientes nacionais e internacionais, e o reconhecimento da comunidade e das principais entidades reguladoras do setor. Sob o mote ‘Challenging an Unsafe World’, a missão da VisionWare consiste em contribuir para o Sucesso dos seus clientes, em estreita relação de parceria, num mundo que é marcado pelas constantes inovações tecnológicas.

Bruno Castro, CEO

Mais informações disponíveis

no site da VisionWare em: https://www.visionware.pt/

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1121 de 24 de Maio de 2023.