Demo-nos as mãos para construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, e juntos criaremos um futuro mais promissor para as relações China-Cabo Verde

Há poucos dias, foi realizada em Pequim a Conferência Central sobre Trabalho Relacionado com Negócios Estrangeiros do Partido Comunista da China, o Presidente Xi Jinping presidiu à conferência e proferiu um discurso muito importante. No seu discurso o Presidente Xi apresentou uma revisão sistemática das conquistas históricas e experiência valiosa da diplomacia de grande país com características chinesas na nova era, deu uma explanação profunda sobre o ambiente internacional e a missão histórica do trabalho externo da China na nova jornada, e fez planos abrangentes para o trabalho externo da China nos períodos corrente e posteriores.

A reunião assinalou claramente que a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade é a meta mais alta da diplomacia de grande país com características chinesas na nova era, e apresentou propostas importantes, tais como a defesa de uma multipolaridade mundial justa e ordenadae de uma globalização económica que beneficie mais países e que seja mais inclusiva.

Construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade é a sabedoria da China em lidar com as relações internacionais contemporâneas com base na tendência geral de paz e desenvolvimento do mundo.É a proposta da China para melhorar a governação global eenfrentar vários desafios no século XXI.Construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade é o conceito essencial doPensamento de Xi Jinping sobre Diplomacia. Ele visa construir um mundo de paz duradoura, segurança universal, prosperidade comum, um mundo que seja aberto e inclusivo, limpo e belo. O método de implementação deste conceito é promover a governação global baseada em amplas consultas, contribuições conjuntas e benefícios compartilhados. A diretriz é praticar os valores comuns a toda a humanidade, promover a construção de um novoformato de relações internacionais, cujo o suporte básico é promover a construção de um novo tipo de relações internacionais. E a orientação estratégica do mesmo é implementar a Iniciativa de Desenvolvimento Global, a Iniciativa de Segurança Global e a Iniciativa de Civilização Global. Tomando a Iniciativa Cinturão e Rota de alta qualidade como uma plataforma prática, apontou a direção certa e fez contribuições importantes para o desenvolvimento comum da humanidade, para a paz e estabilidade a longo prazo e para a aprendizagem mútua entre as civilizações. Construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade está em conformidade com as aspirações universais dos povos de todos os países, apontou a direção para o progresso da civilização mundial. Há cada vez mais países que percebem que o destino do mundo deve ser controlado conjuntamente por todos os países, e o futuro do mundo precisa ser criadopor todos. Dez anos após de ter sido lançada, a ideia de construção de uma comunidadecom um futuro compartilhado para a humanidade teve uma repercussão muito positiva da comunidade internacional e consquitou resultados notáveise frutíferos. Neste âmbito, promovemos a construção conjunta de alta qualidade da Iniciativa do Cinturão e Rota, realizamos com sucesso três vezes o Fórum do Cinturão e Rota para Cooperação Internacional, assinamos documentos de cooperação com mais de 150 países e mais de 30 organizações internacionais e mantemos diálogo e cooperação com parceiros internacionais em diversas áreas como infraestrutura, finanças, desenvolvimento verde, redução de desastres, combate à corrupção, mídia, cultura e muitas outras, construímos a maior e mais extensa plataforma de cooperação internacional do mundo, trazendo benefícios tangíveis para as pessoas dos países ao longo da linha do Cinturão e Rota, e trazendo estabilidade e desenvolvimento que é muito valioso para um mundo entrelaçado com instabilidade e mudanças.

Para promover a construção de uma comunidade com um futuro compatilhado para a humanidade, requer-se esforço conjunto da comunidade internacional, incluindo Cabo Verde. Só através do trabalho em conjunto poderemos alcançar resultados vantajosos para todos e beneficiar toda a humanidade. Como salientou o Presidente Xi Jinping na sua mensagem de Ano Novo de 2024: "O povo chinês está bem consciente da preciosidade da paz. Estamos dispostos a trabalhar com a comunidade internacional para promover a construção de uma comunidade com um futuro compatilhado para a humanidade e construir um mundo melhor com o futuro da humanidade e o bem-estar das pessoas em mente.

Como diz o ditado popular chinês, quando começa um novo ano, tudo se renova. Olhando para o futuro, estamos dispostos a continuar a trabalhar com Cabo Verde para aumentar cada vez mais a confiança política mútua, levar adiante a nossa amizade, aprofundar a cooperação pragmática, promover o desenvolvimento de alta qualidade da construção do "Cinturão e Rota", um mundo multipolar mais justo e ordenado, e uma globalização com benefícios universais e mais inclusiva. Continuaremos juntos na promoção de uma comunidade com um futuro compatilhado para a humanidade, criando em conjunto um futuro melhor para as relações bilaterais e, dando novos contributos para impulsionar o mundo em direcção a um futuro mais brilhante, com mais paz, segurança, prosperidade e progresso.