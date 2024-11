16 anos Banco BAI Cabo Verde - Compromisso com o Futuro Sustentável e o Desenvolvimento Nacional

A 21 de novembro de 2008, o Banco BAI Cabo Verde iniciou as atividades no país. Estamos a comemorar 16 anos de um crescimento relevante, com impacto na conquista do mercado cabo-verdiano.

Pulireportagem BAI Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1199 de 20 de Novembro de 2024.

