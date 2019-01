Ante-estreia de “Cisne Preto” na Praia

A antestreia da peça “Cisne Preto” do bailarino do grupo Raiz di Polon, Djamilson Barreto, mais conhecido por Nuno, acontece este domingo, 20, às 19:30, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na cidade da Praia.

O evento contará com a actuação de Silvano Tavares e David Rocha. Djamilson Barreto, vencedor da edição de 2018 da Residência Artística em Dança, que decorreu em Lisboa, no passado mês de Novembro. O bailarino tem feito vários trabalhos a nível nacional e internacional na dança. Além de dançar em vários palcos do mundo, Djamilson Barreto tem dado o seu contributo como professor. Esta ante-estreia é resultado de uma parceria entre o Centro Cultural Português em Cabo Verde e o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através da Direcção Geral das Artes e das Indústrias Criativas.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.