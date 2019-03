​Ponte de Canal reabilitada no âmbito do PRRA

A Ponte de Canal, em Ribeira Grande, Santo Antão, vai ser reabilitada e preservada, respondendo a uma reivindicação antiga dos santantonenses, anunciou esta quarta-feira, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas.

De acordo com uma publicação feita ontem por Abraão Vicente, na sua página na rede social Facebook, a obra arquitectónica integra a lista de edifícios contemplados no Eixo IV do Programa de Reabilitação, Requalificação e Acessibilidades- PRRA, do Governo, coordenado pelo Ministério das Infra-estruturas, do Ordenamento do Território e Habitação.

“O Eixo IV sob responsabilidade do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do IPC - Instituto do Património Cultural, visa a reabilitação de 29 edifícios históricos e religiosos no país, no decorrer da presente legislatura”, lembra.

A Ponte de Canal, umas das obras históricas mais emblemáticas de Santo Antão, é uma infra-estrutura hidráulica, construída em 1956. Nos seus 62 anos nunca terá recebido uma manutenção.