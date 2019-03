Mudjer Edições entra no mercado com livro sobre diversidade e inclusão no ensino básico

A primeira obra com o selo da novel editora "Diversidade, Interculturalidade e Inclusão: Desafios à Educação Básica em Cabo Verde", da autoria de Gertrudes Oliveira, será lança do dia 27 de Março, na Biblioteca Nacional, na Cidade da Praia. Apesar do nome, "Mudjer Edições", e da data escolhida para a sua apresentação pública, a "Mudjer Edições", como garante a coordenadora do projecto Eurídice Monteiro, não é uma revista exclusivamente feminista, pois a editora pretende publicar três livros por ano, tanto de mulheres como de homens, e, segundo a coordenadora, mais importante que questões de género é que esses livros "contribuam para o debate sobre a sociedade, a cultura ou a política, em prol da democracia, da não-violência e da cultura da paz, da paridade de ambos os sexos nos diversos sectores da vida social e da eliminação de todas as formas de discriminação humana, favorecendo a construção de uma sociedade de conhecimento, mais justa, democrática e humanista". Além de livros a editora irá publicar uma revista científica intitulada "Mudjer Pulitiku", cuja edição inaugural deverá ocorrer no mês de Novembro. Terá como tema "Igualdade, Paridade e Equidade: Conceitos, Métodos e Políticas" e fará uma especial homenagem a Isaura Gomes, a primeira mulher deputada da nação e a primeira mulher presidente de câmara municipal em Cabo Verde. Neste sentido, a revista Mudjer Pulitiku convida investigadores nacionais e estrangeiros interessados a submeterem os seus artigos para publicação neste número inaugural. Os artigos devem ser enviados entre 13 de Janeiro e 5 de Julho de 2019 para o endereço eletrónico: mudjer.cv@gmail.com. Estão previstas sessões de lançamento do livro "Diversidade, Interculturalidade e Inclusão: Desafios à Educação Básica em Cabo Verde", em Março e Abril, nas ilhas de Santiago (Praia, Assomada, Calheta), São Nicolau (Tarrafal e Ribeira Brava), São Vicente (Mindelo), Sal (Espargos), bem como em Portugal (Lisboa e Coimbra, em Outubro próximo). A autora do livro de estreia da Mudjer Edições, Gertrudes Oliveira, é natural da ilha de São Nicolau. Doutora em Educação, pela Universidade de Santiago de Compostela, Espanha; mestre em Administração e Planificação da Educação pela Universidade Portucalense, Portugal, onde também fez a sua licenciatura em Ciências Históricas. É Directora do Centro de Investigação e Relações Institucionais na Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, onde também é docente desde 2001.