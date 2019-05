Lucibela inicia digressão com agenda preenchida

​A artista cabo-verdiana Lucibela inicia, no dia 1 de Junho, uma digressão pelo mundo, com o seu primeiro álbum Laço Umbilical, gravado em 2018 e reeditado este ano, com um título inédito “Ti Jon Poca”.

Segundo a agenda de concertos, disponível na sua página oficial, Lucibela tem programados 31 espectáculos, durante os quais deverá pisar os palcos de França, Áustria, Canadá, Estados Unidos da América, Alemanha, Holanda, Portugal e Espanha. A tournée inicia-se no dia 1, no Festival Internacional de África , na Alemanha, e termina no dia 29 de Setembro, em Washington, Estados Unidos da América. O álbum “Laço Umbilical de Lucibela”, lançado em Fevereiro de 2018, é agora reeditado com um título inédito “Ti Jon Poca”, que, segundo a cantora, “ganha em cada concerto grande sucesso”. “Profilaxia”, “Chica di Nha Maninha”, “Sodadi Casa”, “Mal Amadu”, “Dona Ana”, “Stapora do Diabo”, “Mi é dode na bô Cabo Verde”, “Arku da bedja”, “Novo olhar”, “Sant Antôn”, “Violeiro”, “Laço umbilical”, “Porto Novo vila crioula” são os 13 temas que compõem este disco. Recentemente, Lucibela, natural de São Nicolau, venceu os prémios nas categorias de “Morna” e “Artista Revelação”, na gala Cabo Verde Music Awards 2019.

