Nish Wadada em digressão europeia e com novo disco na calha

A cantora cabo-verdiana que já iniciou a sua nova digressão pela Europa. Terá novo disco e um EP já no próximo ano.

Durante cerca de três meses, a artista de São Nicolau vai percorrer vários palcos da Europa, de Espanha à Noruega, passando por França, Itália, Portugal e Alemanha, participando naqueles que são os mais conceituados festivais de reggae da Europa

A digressão arrancou no sábado, dia 1 Junho, em Mallorca, Espanha, dando início a mais uma caminhada de Nish Wadada pelos palcos do mundo, . O pontapé de saída foi dado na launch party do maior festival reggae da Europa, Rototom Festival.

A tour termina em Cabo Verde, num show em Tarrafal de São Nicolau, no mês de Agosto.

Durante o seu périplo pelo continente europeu, Nish Wadada irá aproveitar para gravar com editoras da Noruega, da Espanha e da Inglaterra.

Durante o mês de Julho, a cantora estará em estúdio a preparar o seu próximo álbum e um Extended Play (EP), cujo lançamento será em meados de 2020.

Ainda neste Verão vão estar no mercado dois singles, em formato vinil. Um com a produtora inglesa Kai Dub, “Tribe of Judah”, e outro com a editora Italiana Earth Resistance Records, “Voice of the Poor”. Os temas estarão também disponíveis em todas as plataformas digitais.

Nish Wadada, vencedora dos CVMA 2017, na categoria melhor ritmo internacional, com a música "Jah Calling", tem sido nos últimos anos uma das artistas residentes no país que mais tem levado o nome e a cultura de Cabo Verde além-fronteiras.