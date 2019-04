Rahiz lança novo EP “Depression”

O rapper de origem cabo-verdiano, Celso de Jesus Morais, de nome artístico Rahiz, que reside actualmente em França, lança no dia 7 deste mês o seu novo Extended Play (EP) “Depression”.

“Atenção”, “Escuta-me”, “Changes”, “Ké que sabes”, “Spera-la”, “Hoje e Amanhã” e “Ontem e Hoje” são os temas que fazem parte deste EP.

Rahiz é um artista cabo-verdiano, descendente do grande compositor, autor e intérprete cabo-verdiano Luís Morais.

Nascido e criado em Portugal, Rahiz começou a sua carreira como artista de rap, a solo, no início dos anos 2000, pelo nome de Celso Opp.

Com um registo sempre melódico, rap e / ou cantando, a sua mensagem é sobre a vida, o mundo e a sociedade, em 2005, o rapper assina um contrato musical com uma label lusofrancesa, com o nome de Very Deep, por três anos.

O rapper já foi nomeado duas vezes para diferentes categorias nos CVMA. Conhecido há uma década na cena do hip-hop em Portugal por Celso Opp, em 2014 apresenta-se com o nome Rahiz.

A fim de se promover para atingir um público mais amplo, no mesmo ano, tem a oportunidade de trabalhar no mercado francês com artistas de hip hop de nome onde também abre com uma música original a mixtape “Raps United”, apresentada por Billy Danze, dos MOP. Grupo lendário de hip-hop dos anos 90 dos Estados Unidos.

O artista recebeu reconhecimento internacional em 2016, quando recebeu o prémio de Melhor Artista Hip-hop nos African Entertainment Awards (AEA USA), representando Cabo Verde na mesma categoria que Wale e MHD.

Em 2017, Rahiz é a voz dum single produzido pelo Dj-Produtor Yve Larock, com quem tem mais músicas para serem lançadas. Por isso, está a trabalhar com o jamaicano Konshens, um dos nomes mais sonantes do dance hall da actualidade.

Neste momento, o artista está a trabalhar num projecto musical com o internacional jogador de futebol Djibril Cisse, que também é Dj e produtor.