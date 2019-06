Sal reabre-se ao mundo da literatura

​O Festival Literatura-Mundo do Sal (FLMSal) arranca na ilha do Sal, esta quinta-feira, pretendendo-se com o evento, na sua III edição, inserir a ilha turística como terceira dimensão literária em Cabo Verde.

À semelhança de anos anteriores, escritores, editores, tradutores, professores, investigadores e leitores interessados, de várias paragens do mundo, participam de diferentes painéis de apresentação e mesas de trabalho. Pela terceira vez consecutiva, a abertura do evento será feita pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, também escritor. “Já estamos num momento de saída à fase experimental de um evento literário novo em Cabo Verde", disse hoje, Filinto Elísio, em representação da editora Rosa de Porcelana, organizadora do evento. “Quando se fala em literatura pensa-se também no Sal, não apenas o festival em si, mas uma série de dinâmicas literárias, lançamentos, encontros que têm havido no Sal nos últimos três anos”, referiu. A lista das personalidades do mundo das letras, das academias da cultura, que deverão estar presentes no Sal para reflexões e debates literários é composta por 40 participantes, de diversas nacionalidades. A curadoria é assegurada por Inocência Mata. A organização aproveita, mais uma vez, para convidar todos os salenses a participarem “activamente” no certame da literatura internacional, que vai movimentar a ilha durante quatro dias, de 27 a 30 de Junho.

