Santo Antão será palco da edição de 2020 do festival Morabeza

​A ilha de Santo Antão vai acolher, no próximo ano, a quarta edição do festival Morabeza – Festa do Livro, anunciou sexta-feira, o ministro da Cultura e das Industrias Criativa, Abraão Vicente.

A informação foi revelada na abertura oficial da terceira edição, que este ano tem como palco Fogo e Praia.

O titular da pasta da Cultura disse que está garantida a sustentabilidade do evento para os próximos anos. O objectivo é conseguir levar o festival a todas as ilhas do país. Em Santo Antão, o festival homenageará as figuras da ilha.

Ainda a propósito da edição deste ano, em Chã das Caldeiras, na Casa Marisa, decorre esta tarde a mesa de debate sobre “porque precisamos do livro como memória”, com Conceição Lima e Germano Almeida, com moderação de Chissana Magalhães, assim como “culinária, gastronomia e livros”, com Diogo Rocha e moderação de Jorge Sobrado, seguido de “show cooking” sobre a cozinha cabo-verdiana, sob responsabilidade de Chakall e Lamine Medina.