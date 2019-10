3ª edição da Festa do Livro arranca esta sexta-feira

A 3ª edição da "Morabeza, Festa do Livro" regressa à cidade da Praia e chega, pela primeira vez, à ilha do Fogo, entre os dias 25 de Outubro e 3 de Novembro.

O evento, promovido pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), contará, este ano, com a presença de José Ramos-Horta, ex-presidente da República de Timor-Leste e Nobel da Paz em 1996.

Na sua terceira edição, a "Morabeza, Festa do Livro" pretende continuar a sua missão de promover o livro, a leitura e a cultura.

Com uma programação diversificada, o evento tem como objectivo impulsionar a literatura cabo-verdiana, mas também dar a conhecer o que se faz fora deste arquipélago.

A "Morabeza" conta com um programa multidisciplinar, que vai da literatura ao cinema, passando pela ilustração e também pela gastronomia.

Com mesas de debate, visitas a escolas, showcooking, a Morabeza contará ainda com uma feira do livro com uma grande variedade de títulos, incluindo obras de autores internacionais e lusófonos.

Na cidade da Praia, a Biblioteca Nacional foi escolhida para receber autores. Na Ilha do Fogo, a programação divide-se entre Chã das Caldeiras, Santa Catarina, São Filipe e Mosteiros.