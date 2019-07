Eurídice Monteiro apresenta livro no Mindelo

Eurídice Monteiro apresenta sábado, no Centro Cultural do Mindelo, o seu mais novo livro intitulado “Elogio da Democracia”, que contará com a leitura de Flávia Gusmão e João Baptista.

O livro reúne as crónicas publicadas no semanário Expresso das Ilhas, entre 2017 e 2018, e traz um comentário da deputada Filomena Martins, bem como um prefácio de Lígia Dias Fonseca, além de um posfácio do economista José Tomás Veiga.

“Elogio da Democracia” traz, assim, 40 crónicas, num livro de 176 páginas publicado pela Mudjer Edições, que quer ampliar a análise sobre a “liberdade de expressão, o exercício da cidadania e a importância de uma construção permanente de uma democracia pluralista assente nos valores da paz, dos direitos humanos, da justiça, da liberdade e da igualdade”.

Depois do lançamento no último mês de Maio na Biblioteca Nacional, na Cidade da Praia, segue-se agora, a apresentação, neste sábado pelas 11:00, no Centro Cultural do Mindelo, em São Vicente, com as leituras de Flávia Gusmão e de João Baptista.

Eurídice Furtado Monteiro é colunista do Expresso das Ilhas desde Janeiro de 2017.