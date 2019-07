Arranca hoje a 2ª edição do Moreia Festival

Depois do Kavala Fresk Feastival na ilha de São Vicente, vem agora a 2ª edição do Moreia Festival, um evento gastronómico que acontece nos dias 19, 20 e 21 deste mês, na Ribeira da Barca, no concelho de Santa Catarina.

Segundo a Câmara Municipal de Santa Catarina está tudo a posto para o arranque do Moreia Festival, que contará com a participação de 15 expositores que vão apresentar a moreia em diversas formas.

Depois da primeira edição que aconteceu no ano passado, a organização decidiu mais uma vez promover este evento que pretende reúnir pessoas de vários concelhos da ilha de Santiago e não só. “A nossa expectativa é elevada, já que o ano passado a afluência do público foi significativa e houve um bom engajamento da população da Ribeira da Barca, que já assumiu o Moreia Festival como um dos grandes eventos do ano. Este é o ano de consolidação do festival”.

Organizado pela Câmara Municipal de Santa Catarina, este festival tem como objectivo principal valorizar e difundir a cultura e a gastronomia, promovendo o desenvolvimento de Ribeira da Barca, enquanto centro piscatório e vila com reconhecidas potencialidades turísticas.

A Ribeira da Barca pretende ser, a curto prazo, um dos principais destinos turísticos de Santa Catarina e da Região de Santiago Norte. Segundo o edil local estão em curso vários projectos estruturantes, nomeadamente, a requalificação da frente marítima, que se encontra já em fase de acabamento.

Para além das belezas naturais, que caracterizam toda a zona de Ribeira da Barca, a vila comporta atractivos culturais, nomeadamente, em matéria da música tradicional, da dança e da gastronomia do mar.

O festival tem, ainda, como objectivos, impulsionar a economia local e o rendimento das famílias, bem como o fortalecimento do sector de turismo, da hotelaria e de serviços, procurando potenciar novos negócios, geração de emprego e buscar alternativas à apanha de inertes.

A vila da Ribeira da Barca é muito procurada pelos turistas, não só pela sua linda praia, mas também pela sua paisagem. Ribeira da Barca é dos poucos sítios no interior de Santiago com uma cachoeira durante todo o ano.

O Moreia Festival, para além da oferta musical, conta com uma feira da gastronomia, a realização de workshops sobre a “Importância do Turismo para o Desenvolvimento Local” e “Impacto da Apanha de Areia na Saúde Ambiental”.

Durante os três dias do Moreia Festival, além da Feira de Gastronomia, as pessoas podem aproveitar para conhecer e comprar os produtos feitos pelos artesãos locais, apreciar a boa música e participar das actividades náuticas.

Estão programadas para esta sexta-feira, 19, actuações das batucadeiras Pé di Polon, Teló, Mudjeris de Rincon e Gilson Pro. No sábado, 20, haverá workshops sobre a “Importância do Turismo para o Desenvolvimento Local” e Impacto da Apanha de Areia na Saúde Ambiental”. Ainda no mesmo dia, está prevista a actuação de Batucadeiras Ana da Veiga, Fidjus de RB, Six Finger’s e Fidjus di Code di Dona.

Já no domingo, 21, estão programadas as actuações de batucadeiras Txabi Nobo, Vi Dog & Nu Dog, PCC, Benvindo &Nola e animação com Djs 100 Juiz e Ballas Pro.

