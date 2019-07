Recomendação para ouvir: Festival de músicas do mundo de Sines

É este o nome de um dos maiores festivais da chamada world music.

Nasce em 1999, com os focos apontados para o Castelo de Sines. A música seria a responsável por trazer a diversidade cultural, marca maior do evento. Contudo, o seu crescimento foi tão rápido que ultrapassou as portas do castelo, tendo hoje o centro de Sines como palcos primeiros: sobretudo a avenida marginal e o seu centro de artes. Estende-se ainda para a vizinha aldeia de Porto Covo.

Pois durante alguns dias, os referidos espaços transformam-se em palcos. A world music é rainha, mas ainda encontramos sonoridades outras, que com ela se relacionam, como o jazz, o electrónico, a alternativa, enfim…músicas de raízes étnicas, com compostos urbanos e com olhos no futuro. Misturam-se as músicas, as culturas e as gentes que durante os dias do festival se fundem em notas de uma só canção…a paz.

Poucos deverão ser os países não representados, ao longo destes anos todos.

Os maiores nomes da world music foram fazendo o festival ao longo destes anos.

Do nosso país, nomes como Bulimundo, Simentera, Mário Lúcio, Bilan, Elida Almeida, Lura, entre muitos outros, levantaram a nossa bandeira musical.Para este ano a cantora Teté Alhinho e a filha Sara representarão as nossas ilhas.

Os prémios foram-se multiplicando. Dos ibéricos aos conceituados como o da Sonhins, todos realçavam a qualidade do FMM, e obviamente do seu mentor e director artístico – Carlos Seixas.

Este ano lá está o Castelo cheio de Alma, o Centro das Artes a oferecer sonhos, a Avenida Marginal em festa e o mar…a abraçar Sines em música.

O público, a maioria seguidor há já vários anos, agradece. Agradece os dias de mistura-pura de culturas, almas, sonhos e claro…muita música!

Obrigado FMM!

Texto originalmente publicado na edição impressa do expresso das ilhas nº 921 de 24 de Julho de 2019.