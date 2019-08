Assol Garcia homenageia a ilha Brava com novo álbum

O novo álbum “Nós Morna, Nós Raiz”, da artista foguense Assol Garcia, já está disponível nas plataformas digitais e lojas Harmonia, na Praia.

A cantora quer, com este álbum, homenagear a 'ilha das flores' e promover os compositores e poetas da Brava.

Formado por dez faixas musicais, o álbum conta com a participação do director musical Kim Alves e do guitarrista Henrique “Djick” Oliveira.

“Na Caminho de Djabraba”, “Djabraba (Greja D`oceano)”, “Carta di Amor”, “Luz Brando Di Bo Olhar”, “Ilusam”, “Moreninha”, “Djabraba Nha Terra Natal”, “N Crebo Man Ca Ta Flabo”, “Fonte”, “Nós Senhora Di Monte” são os temas que compõem este disco.

O projecto discográfico foi patrocinado pelos membros da organização Amidjabraba. No disco estão destacados vários poetas e compositores, como Pedro Duarte, Silvestre Pinheiro de Faria, Raul Pina, Hilário Galvão, Júlio Feijão Pereira, Jorge Vera-Cruz Barbosa e João José Nunes.

A cantora tem agendados vários concertos nos Estados Unidos da América, nos meses de Setembro, Outubro e Novembro.

De lembrar que o primeiro álbum de Assol Garcia, “Alma di Minino”, foi lançado em Novembro de 2015.