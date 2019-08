Livro “Tarafal di Tarafi” apresentado em Assomada

O livro “Tarafal di Tarafi”, do escritor tarrafalense Júlio Mante “Nhamunana”, será apresentado esta sexta-feira, 30, no Centro Cultural Norberto Tavares, em Assomada.

A apresentação da obra estará a cargo do poeta, músico e compositor Princezito, que é também autor do prefácio.

Conforme escreve Princezito, no prefácio de “Tarafal di Tarafi”: “Esta obra é mais uma pedra para a construção da crioulidade e do crioulismo. Crioulidade, porque vai trazer valores culturais, que muitos desconhecem, e vai servir de semente para a nossa identidade. Crioulismo, porque tem alto valor linguístico, pela forma que foi escrita e pela estética”.

De acordo com Princezito, nesta obra não é difícil descobrir provérbios, finação, conversas, poesia popular e um pouco de filosofia cabo-verdiana.

"O autor vai estrear-se, mas a obra é madura. Madura, porque é um sentimento antigo, traduzido pela necessidade do agora. Tem coisas que se o Júlio Mante não tinha escrito, iriam perder-se e apagar-se da memória para sempre”, explica.

Júlio Soares Tavares Silva, mais conhecido por Júlio Mante e de pseudónimo “Nhamunana”, nasceu no alto de Monte Iria, subúrbio do Concelho do Tarrafal de Santiago, na Vila do Mangui.

Originário de uma família tradicional, desde muito cedo, ainda criança começou a contar estórias tradicionais na “podjal” (na rua) para os colegas e vizinhos na localidade de Monte Iria.

Mais tarde, por influência da sua tia Nhinha de Nhamunana e do seu tio Djuze de Kurs, passou a escrever finação, “konbersu sabi” e poesia, tanto em crioulo como em português.

Participa com dois textos, numa colectânea de estórias tradicionais, recentemente publicada em três línguas diferentes: crioulo, português e francês.

Além deste projecto, “Tarafal di Tarafi”, tem em andamento mais dois trabalhos para serem publicados, sendo um em português, com o título “Os meus Poemas”, e o outro em crioulo, intitulado “Rakodja”.

Professor do Ensino Básico Integrado no Pólo 1-A, escola ex-EBC do Tarrafal, foi vereador da Juventude, Cultura e Desporto da Câmara Municipal do Tarrafal, entre 1996 e 2000, e fundador de vários grupos e associações socioculturais neste concelho.

Júlio Soares Tavares Silva é presidente da Associação Regional de Futebol de Santiago Norte e presidente da Mesa da Assembleia Geral da ALTAS, Associação Literária de Tarrafal de Santiago.