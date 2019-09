​Nascimento de Amílcar Cabral celebrado com conferência sobre sua vida e obra

O nascimento de Amílcar Cabral, que se estivesse vivo completaria esta quinta-feira 95 anos, vai ser celebrado com uma conferência intitulada “Amílcar Cabral, vida e obra”.

A iniciativa da Câmara Municipal de Santa Catarina, através do pelouro da Cultura, Género, Comunicação e Imagem, acontece esta quinta-feira, a partir das 16:00, no Centro Cultural Norberto Tavares, Assomada.

A conferência vai contar com comunicações do historiador e activista social Bruno César Vaz e do economista e activista social Jorge Andrade.

Bruno César Vaz irá abordar o tema da sua tese de mestrado, “Afrocentricidade como estratégia educativa em Cabo Verde”, e Jorge Andrade irá intervir sobre o tema “Nossos povos são nossas montanhas – Amílcar Cabral e a revolução”.

Amílcar Lopes Cabral nasceu a 12 de Setembro de 1924, em Bafatá, Guiné-Bissau, e foi assassinado a 20 de Janeiro de 1973, em Conacri, antes de ver os dois países (Cabo Verde e Guiné-Bissau) tornarem-se independentes.