O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através da Direcção-Geral das Artes e das Indústrias Criativas e do Palácio da Cultura Ildo lobo, realizam o concerto "Elas Cantam Cize", sexta-feira, 30 de Agosto de 2019.

O evento, que acontece em celebração à “Diva dos pés descalços” que completaria 78 anos no dia 27 de Agosto, vai decorrer no Pátio (Tchon di Morgado), do Palácio Ildo Lobo, às 19 horas.

Segundo faz saber a organização, o concerto contará com a participação de Carla Maria Leal, Ronilda Ramos, Indira Rocha, Ineida Moniz, Odaiiline Jó Tavares, Dulce Sequeira, Isa Nunes, Zuleica Barros e Carliny Diaz, acompanhadas pelos músicos Jorge Almeida e Avu Rodrigues.

De acordo com a mesma fonte, os bilhetes estão à venda no Palácio da Cultura Ildo Lobo e custam 500 escudos.

Cesária Évora nasceu a 27 de Agosto de 1941. Morreu a 11 de Dezembro de 2011, aos 70 anos.