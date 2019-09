Zé Pereira com novo livro de fotografias

“Aves Introduzidas, Migratórias e Endémicas em Cabo Verde” é título do mais recente livro do fotógrafo mindelense José (Zé) Pereira que será apresentado esta sexta-feira, 6, na cidade da Praia.

Trata-se de um livro de fotografias sobre as diferentes espécies de aves que existem em Cabo Verde. Neste livro, estão representadas espécies de diferentes tipos de aves em diferentes ilhas.

“Fotografar aves é uma missão extremamente difícil que exige conhecimento sobre os seus hábitos, paciência, perseverança. Mas é igualmente extremamente gratificante. Algumas fotografias levei quatro anos para conseguir fazê-las. Outras não consegui fazer como é o caso da Fragata, uma espécie que neste momento é considerada extinta”, confessa Zé Pereira.

Com este livro, o autor quer apelar a uma maior consciência ambiental, à conservação e preservação da nossa biodiversidade, e em particular, das nossas aves.

“O objectivo deste livro é elevar a nossa consciência ambiental, no sentido de preservação e conservação da nossa biodiversidade. Este livro pretende ser igualmente de consulta, que sirva os nossos estudantes e turistas, nas suas actividades de birdwatching (hobbie de observar pássaros em seu habitat natural)".

O livro possui dois destaques, um dedicado à Cagarra e outro dedicado à Reserva Natural Integrada de Santa Luzia.

“Neste livro, que além das fotografias pretende ser didáctico pelo seu conteúdo educativo, podem ser encontradas 36 aves diferentes entre introduzidas, migratórias e endémicas. As aves foram fotografadas nas mais diversas ilhas de Cabo Verde e neste livro, para cada espécie, há um mapa que indica onde cada uma delas foi fotografada”, indica.

Conforme o autor, este é o seu primeiro livro sobre aves, que resultou da recolha de imagens feitas entre 2013 e 2019. “Este livro faz parte de um projecto através do qual pretendo fotografar todas as aves que podem ser observadas em Cabo Verde. É por isso mesmo um primeiro livro sobre as aves”.

A apresentação do livro será no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na cidade da Praia, e estará a cargo de David Gomes.

Depois da cidade da Praia, o livro será apresentado em Mindelo, no dia 20 de Setembro, na ilha do Sal, no dia 26, em São Nicolau, no dia 18 de Outubro e na ilha Brava, no dia 15 de Novembro.

Este é o seu terceiro livro, segundo de fotografias. No ano passado, Zé Pereira apresentou “Cabo Verde Nôs Bilida d´Odju”, um livro que mostra as nossas paisagens das ilhas. Em 2017, editou “Bokafumo”, uma história de superação às drogas.

Natural da cidade do Mindelo, Zé Pereira é um fotógrafo que retrata o país nas suas mais diversas vertentes socioculturais, mas que se dedica essencialmente à fotografar a natureza.

Através da fotografia, Zé Pereira tem procurado sensibilizar a sociedade para as questões ambientais, conservação e preservação das espécies, por meio da recolha e divulgação de imagens relativas à biodiversidade de Cabo Verde.

Além disso, é um fotógrafo intervencionista, que usa igualmente a fotografia para apoiar as causas sociais e denunciar situações de injustiça social.