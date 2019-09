Mário Soares expõe no CCM

​O fotógrafo Mário Soares tem patente no Centro Cultural do Mindelo (CCM) uma exposição de fotografia intitulada “Um simples olhar”. São 17 fotografias, escolhidas de entre as “mais de 13 mil” do seu acervo.

“Um simples olhar porque quero mostrar não só o olhar das pessoas, como do fotógrafo”, explicou Mário Soares, para quem “a fotografia deve mostrar a essência das pessoas e do local com o mínimo de interferência do fotógrafo”. Não é preciso ter uma “grande máquina” para se tirar “grandes fotos”, garante. Parte das fotografias que compõem a mostra foram tiradas com telemóvel. “É preciso apenas gostar do que se faz para se tirar bons resultados”, disse.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.