Juseila Pereira é a vencedora do II Concurso de Banda Desenhada “Nossas Histórias”

A Embaixada do Brasil em Cabo Verde fez hoje a entrega dos prémios aos vencedores do II Concurso de Banda Desenhada “Nossas Histórias”. O acto aconteceu no auditório do Liceu Domingos Ramos, cidade da Praia,

Os vencedores foram Juseila Pereira (1º), liceu Domingos Ramos, com a adaptação “O filho do pescador”, inspirada no texto “Vidas Vividas”. Em segundo lugar ficou a dupla formada por Cláudia Martins e Edson Martins, também do liceu Domingos Ramos, pela adaptação de “A Roça do Pé da Letra”, inspirada no texto homónimo.

Para o embaixador de Brasil em Cabo Verde, José Leitão, este concurso é um estímulo, porque desde a primeira edição os alunos demonstraram uma grande vontade de participarem.

"E acho que esse projecto é muito valido, até porque desde que cheguei a Cabo Verde nós temos estimulado e incentivado a participação, conhecimento dos alunos (...) Isso tem produzido muito efeito, uma repercussão muito positiva",explica.

Também foram premiados dois trabalhos com menções honrosas, “Tói mulato - o mais puro de todos nós”, da dupla Celeste e Mauro Almeida, da Escola Salesiana de Artes e Ofícios, que adaptaram para quadrinhos um excerto de “Chiquinho”; e “Vidas Vividas”, da dupla Salvador e Elevenick Cofre, da ESPCR - Artes Gráficas, inspirado no texto homônimo.

O II Concurso de Banda Desenhada foi uma realização da Embaixada do Brasil em Cabo Verde, com curadoria da professora Gildaris Pandim, então leitora brasileira junto à Uni-CV, com apoio do Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP) e da Biblioteca Nacional de Cabo Verde.