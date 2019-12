Rapaz 100 Juiz oferece “Souvenir” aos seus fãs

Este ano, o Natal tem um sabor especial para o grupo de Hip Hop Rapaz 100 Juiz, isso porque vão presentear aos seus fãs o novo EP (Extended Play) intitulado “Souvenir”.

“Olá Família, é com enorme orgulho que anunciamos o nosso novo EP `Souvenir`, esse é um pequeno presente aos que têm viajado connosco nestes quase 14 anos de muita entrega e um excelente feedback”, foi assim que o grupo anunciou nas redes sociais, a chegada do novo trabalho.

“Souvenir”, estará no mercado este Dezembro, “o mês ideal para presentear quem tem muita importância para nós e fechar o ano em grande”, avança.

Este EP antecipa o quarto disco do grupo que estará no mercado no próximo ano (2020).

Rapaz 100 Juiz surgiu em 2006 e é actualmente formado por dois jovens da Assomada. No ano 2010, o grupo gravou o seu primeiro álbum intitulado “Claridade” com 14 temas musicais, que teve um grande sucesso no seio do público cabo-verdiano, dentro e fora do país.

Já nos finais do mesmo ano, o grupo fez a sua primeira digressão pela Europa com apresentações em Portugal, Suíça, França e Luxemburgo.

"Claridade" foi motivo da participação do grupo, em todos os festivais do país. Em 2011, o grupo foi nomeado como um dos melhores na categoria Hip Hop/Rnb pelos CVMA (Cabo Verde Music Awards), tendo arrebatado o prémio com o tema “CV d hoje em dia”.

No início do ano 2013, o grupo fez a sua segunda digressão pela Europa onde fez vários shows, divulgando ainda os sucessos do álbum.

Em 2014, o grupo editou o seu segundo álbum intitulado “Voz di Vozis” que teve a participação de vários artistas como Grace Évora, Djodje, Dino D`Santiago, Don Kikas entre outros.

Em 2015 com o segundo álbum “Voz di Vozis” o grupo obteve três nomeações nos CVMA, “Melhor Hip Hop “, “Melhor em palco”, e “Álbum do Ano” tendo arrecadado o prémio nessa última categoria.

O terceiro álbum "PIB" (Produto Interno Bruto) chegou às plataformas digitais em 2018, com 11 faixas musicais. Neste álbum fizeram parcerias com alguns artistas nomeadamente Dino D`Santiago, Princezito, Elji, Carlão, 2Much e o grupo Calema, de São Tomé e Príncipe.

Com o tema “Preparado”, o grupo foi premiado este ano nos Cabo Verde Music Awards, na categoria Música Popular do Ano. Um single que fez em parceria com os Calema.

Em quase 14 anos de vida, o grupo já pisou vários palcos nacionais e já esteve nos países onde reside a nossa comunidade como Portugal, Luxemburgo, França, Suíça e Estados Unidos da América.