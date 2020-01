Sete Sóis Sete Luas com nova programação artística em Cabo Verde

O Sete Sóis Sete Luas (SSSL) tem programada a inauguração de cinco exposições de arte em Cabo Verde, durante os meses de Janeiro e Fevereiro. Estas exposições trazem para o país cinco artistas internacionais, que fazem parte da rede das cidades do Festival Sete Sóis Sete Luas.

Música e laboratórios de criatividade são outras actividades que fazem parte da programação do Festival SSSL, para promover o diálogo intercultural entre artistas internacionais, nacionais e os cabo-verdianos.

A primeira inauguração acontece este domingo, 26, às 21h00, no Centrum Sete Sóis Sete Luas de São Filipe, com a exposição “Ideogrammi II” do artista esloveno Vasko Vidmar, que apresenta algumas obras figurativas, criadas de 2016 até hoje.

As cores da Espanha chegam ao Centrum da Brava no 28, às 19h00 com a exposição “Histórias de Mulheres” do artista Amadi Hananou. A exposição é uma homenagem à mulher árabe, peça fundamental da sociedade árabe: ela é a conservadora das tradições e dos costumes, dos segredos das ciências e da medicina natural, dos conhecimentos e dos sofrimentos. Por ocasião da inauguração da exposição está previsto o concerto de Brava 7Luas Band.

No dia 29, às 21h00, o Centrum SSSL de Tarrafal de Santiago recebe as pinturas do artista Alfredo Martinez Perez com a exposição “Desde Alameda de Cervera”, para encantar o público.

A 31, pelas 21h00, no Centrum SSSL do Maio inaugura-se a exposição “20 anos de diálogo intercultural", evento animado com um concerto do 7luas Maio Band. A exposição apresenta entrevistas, fotografias, bem como artigos que foram publicados sobre este intercâmbio cultural: um longo registo que o Festival SSSL tem o prazer de apresentar e partilhar no Centrum SSSL.

No 15 de Fevereiro, no Centrum SSSL da Ribeira Grande de Santo Antão às 19h00 está prevista a inauguração da exposição do street artist Waroox da ilha da Reunião. “L’art est Union”. Waroox realiza de 26 de Janeiro a 23 de Fevereiro uma residência artística nos Centrum SSSL posicionados nas ilhas mais periféricas (Brava, Fogo, Maio e Santo Antão). Durante a residência de Waroox serão pintados quatro grandes murais.