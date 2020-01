Novo ano chinês sob o signo do Rato

A 8ª edição da Semana Cultural Chinesa em Cabo Verde, que acontece de 24 de Janeiro a 1 de Fevereiro, será assinalada sob o signo do Rato. Estão programadas actividades nas cidades da Praia, Mindelo e ilha do Fogo (São Filipe e Santa Catarina).

Além das actividades nas três ilhas, a Semana Cultural Chinesa em Cabo Verde pretende celebrar a amizade entre os dois países.

“A abertura do espectáculo será no Auditório Nacional este sábado, 25, às 19h00, onde vai haver um misto de dança, música e um pouco de acrobacia. Virão artistas da China, e vai-se apresentar todo o trabalho que temos vindo a realizar com artistas locais”, informa o secretário executivo da AMICACHI, Carlos Gomes Correia.

A gala no Auditório Nacional será gratuita e Carlos Gomes Correia aproveita para convidar a todos para estarem presentes e garante que será um momento bonito para toda a família.

Na Cidade da Praia, além da gala do Ano Novo Chinês, no dia 31, haverá um Fórum sobre a iniciativa “Faixa e Rota”, no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Serão ainda realizadas outras actividades como exibição de filmes, palestras e exposição.

Em São Vicente, haverá um Show Cultural China-Cabo Verde, no Centro Cultural do Mindelo, no dia 26 de Janeiro. Na ilha do Fogo está agendado para o dia 27 consulta médica gratuita em São Filipe e em Santa Catarina.

“A Semana chinesa é basicamente tudo aquilo que é realizado durante um ano e sintetizamos numa semana. Temos tido bons resultados, temos grupos em Cabo Verde que têm estado a apresentar peças chinesas a nível internacional”, sublinha.

Com a realização da Semana Cultural Chinesa, conforme Carlos Gomes Correia, a AMICACHI pretende contribuir para a promoção da cultura chinesa em Cabo Verde e seu intercâmbio com a cultura cabo-verdiana, “além da construção de um espaço de incentivo e desenvolvimento das relações entre os dois países em diversos domínios, como na cultura, educação, empresarial e outros que compõem as áreas de actuação da AMICACHI”.

Por outro lado, ainda segundo Carlos Correia, a AMICACHI tem recebido bom feedback das actividades que tem vindo a realizar. “Temos reparado que nas nossas actividades temos tido boa afluência de pessoas. A nossa vontade é ver cada vez mais cabo-verdianos a prosseguir em os seus estudos na China. Também temos o programa televisivo ‘Um minuto chinês’ que é muito bem aceite”.

Semana Cultural chega à ilha do Fogo

Conforme Carlos Correia, o objectivo da AMICACHI é descentralizar cada vez mais este evento. “Estivemos em Santo Antão no ano passado, este ano vamos para a ilha do Fogo e pensamos sempre em descentralizar as nossas actividades, mas isso requer muitos recursos da Associação. E a AMICACHI é uma Associação sem fins lucrativos”.

Signo do Rato

O Ano Novo Chinês (Festival da Primavera) cele­bra-se no dia 25 de Janeiro, sendo este ano sob o signo do Rato, um dos 12 animais que compõem o zodíaco chines.

Em 2020 encerra-se um ciclo de 12 anos estabelecidos pela passagem de diferentes energias dadas pela sequência do trânsito anual dos 12 signos representados pelos 12 animais, iniciando-se sempre com o Rato e terminando com o Porco.

No Oriente, o Rato é reverenciado pelo seu racio­cínio rápido e sua capacidade de acumular e manter objectos de valor. Os Ratos são considerados um símbolo de boa sorte e riqueza.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 947 de 22 de Janeiro de 2020.