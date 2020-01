Oitava Semana Cultural chinesa em Cabo Verde começa hoje, sob o signo de Rato

A oitava Semana Cultural chinesa em Cabo Verde inicia sexta-feira e decorre até 01 de Fevereiro sob o lema “promovendo uma nova era das relações entre os povos cabo-verdiano e chinês”, enquadrado na iniciativa “uma faixa e uma rota”.

Em conferência de imprensa para a apresentação do programa, o presidente da Associação de Amizade Cabo Verde-China (AMICACHI), José Correia, informou que as actividades vão decorrer nas cidades da Praia, Mindelo e na Ilha do Fogo, nos municípios de São Filipe e Santa Catarina.

Adiantou que esta edição da semana cultural vai decorrer sob o signo de Rato e que se pretende com essa iniciativa, não só comemorar o Ano Novo Chinês, mas também contribuir para a promoção da cultura chinês em Cabo Verde e criar um espaço de fomento das relações entre os dois países em diversos domínios.

Por isso, sublinhou que a Semana Cultural Cabo Verde – China já faz parte da agenda cultural cabo-verdiana, considerando que actualmente é uma das melhores semanas culturais chinesas na sub-região.

Na Cidade da Praia, o ponto alto das actividades, conforme informou José Correia, vai ser no sábado, 25, às 19:00 no Auditoria Nacional, com a realização da Gala do Ano Novo Chinês, sendo que no Mindelo, será no domingo, 26, com o show cultural Cabo Verde – China.

Ainda na capital do país acrescentou que vai acontecer no dia 31 de Janeiro, no auditório do Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades um fórum sobre a iniciativa “faixa e rota”.

A iniciativa faixa e rota é um programa chinês para investir milhares de milhões de dólares em projectos infraestruturais ao longo da Ásia, África e Europa.

Para a ilha do Fogo, na cidade da São Filipe e Santa Catarina, estão agendados, para a próxima segunda-feira, 27, consultas médicas gratuitas com uma equipa médica chinesa, além de filmes palestra e exposição sobre a cultura chinesa e cabo-verdiana.

A AMICACHI, desde a sua criação a 01 de Outubro de 2011, tem sido uma ponte facilitadora de contactos entre Cabo Verde e China, actuando de forma complementar à cooperação entre os governos dos dois países.

A associação tem realizado vários projectos e actividades, nomeadamente a Semana Cultural Chinesa em Cabo Verde, a instalação do Instituto Confúcio na Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), cursos de chinês, apoio à integração da comunidade chinesa em Cabo Verde e da comunidade cabo-verdiana na China.

Actuações e intercâmbios de grupos artísticos cabo-verdianos e chineses na China e Cabo Verde, respectivamente, bem como apoio à comunidade empresarial, fizeram parte, também, dessas actividades.